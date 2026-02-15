Одеські та київські хокеїсти підтримали Владислава Гераскевича

Хокейні клуби «Одещина» (Одеса) та «Крижинка-Кепіталз» (Київ) провели спільну акцію на льоду на підтримку українського олімпійця Владислава Гераскевича.

Спортсмени разом вийшли на лід, аби висловити солідарність із атлетом, який опинився в центрі міжнародного резонансу через свій шолом із портретами українських спортсменів, загиблих унаслідок російської агресії. Для багатьох цей символ став проявом принциповості та гідності.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що одеські спортсмени підтримують Владислава, його позицію та мужність. За його словами, вшанування пам’яті загиблих і відстоювання власних цінностей не є порушенням, а свідчить про гідність.

Нагадаємо, раніше Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Олімпіаді-2026 через шолом із портретами загиблих українських атлетів. Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова публічно висловила обурення таким рішенням. Президент України Володимир Зеленський нагородив спортсмена орденом Свободи. Також співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив про виплату Гераскевичу премії у розмірі 1 млн грн за його позицію.