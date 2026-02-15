На Одещині орендар викрав гроші з картки господині житла

В Одеській області 20-річний житель Фонтанської громади викрав кошти з банківської картки жінки, у якої орендував житло.

Інцидент стався наприкінці листопада минулого року, повідомили у пресслужбі Національної поліції. Молодик мав доступ до реквізитів банківської картки орендодавиці та скористався цим у власних цілях.

За даними слідства, він оформив замовлення товарів в одному з інтернет-магазинів на суму майже 8 тисяч гривень, оплативши покупку коштами з картки потерпілої.

Правоохоронці встановили особу правопорушника та викрили його. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.