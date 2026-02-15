На Одещині чоловік викрав телефон у магазині: загрожує до 8 років

У Доброславській громаді Одеської області 45-річний чоловік обікрав відвідувачку магазину. Скориставшись моментом, коли жінка поклала мобільний телефон на прилавок і відволіклася, зловмисник забрав ґаджет та залишив приміщення.

Інцидент стався у травні минулого року, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Згодом чоловік намагався продати викрадений телефон своїм знайомим. Сума завданих потерпілій збитків перевищила 22 тисячі гривень.

Правоохоронці встановили особу правопорушника та викрили його. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.