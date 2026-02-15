Молдова змінила правила в’їзду: без техогляду авто не пропустять

Молдова посилила правила в’їзду для водіїв з України. Відтепер без чинного сертифіката технічного огляду автомобіля прикордонники не пропускають транспортні засоби — навіть якщо водій має повний пакет інших документів. Нові вимоги стосуються як легкових авто, так і вантажівок.

Сертифікат техогляду — обов’язковий

Українцям, які планують подорож до Молдови власним автомобілем, необхідно мати сертифікат технічного огляду. Це офіційний документ, що підтверджує справність транспортного засобу та його відповідність вимогам безпеки.

Отримати сертифікат можна лише після перевірки на сертифікованій станції техобслуговування. Під час огляду фахівці перевіряють гальмівну систему, освітлення, стан шин, вихлопну систему та інші ключові елементи авто.

Які документи потрібні для перетину кордону

Окрім сертифіката техогляду, водієві необхідно мати:

біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (бажано міжнародного зразка);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

міжнародний страховий поліс «Зелена карта»;

підтвердження оплати віньєтки (дорожнього збору).

Якщо в автомобілі подорожує дитина, обов’язково потрібно мати її документи. У разі виїзду з одним із батьків або з родичами — необхідна нотаріально посвідчена згода на виїзд.

Що заборонено ввозити

Прикордонники також нагадують про перелік заборонених до ввезення предметів. Серед них — зброя, наркотичні речовини, рецептурні ліки без відповідних документів, м’ясні та молочні продукти, мед, а також саджанці без сертифікатів.

За порушення митних правил передбачені штрафи та конфіскація заборонених товарів.

