У центрі Одеси стався збройний напад на представника ТЦК

У Приморському районі Одеси під час перевірки військово-облікових документів стався збройний напад на військовослужбовця. Пораненого з ножовим пораненням госпіталізували, його стан оцінюють як стабільний. Нападник утік із місця події.

Про інцидент повідомили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За їхньою інформацією, подія сталася 14 лютого 2026 року.

Спільна група оповіщення зупинила громадянина для перевірки документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року. Однак ще до початку перевірки чоловік раптово застосував холодну зброю та поранив одного з військовослужбовців.

«Пріоритетом для особового складу стало надання невідкладної допомоги пораненому колезі та порятунок його життя. Цим скористався нападник і втік з місця події», — зазначили у ТЦК та СП.

Постраждалого оперативно доставили до медичного закладу, де він перебуває під наглядом лікарів. Правоохоронці проводять слідчі та розшукові заходи для встановлення місцеперебування нападника. Правову кваліфікацію події нададуть у межах кримінального провадження.

В обласному ТЦК та СП наголосили, що будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими, а силова протидія законній діяльності військових — це посягання на обороноздатність держави. Громадян закликали до виваженої та правосвідомої поведінки.