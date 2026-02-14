Скільки коштує проїзд в Одесі у березні 2026 року

У березні тарифи на громадський транспорт в Одесі залишаються без змін. Водночас частина містян фактично користується проїздом безкоштовно через проблеми з електротранспортом.

Вартість проїзду у трамваях і тролейбусах не змінюється з 1 грудня 2024 року. Проте електротранспорт не працює з 13 грудня після російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Через пошкодження мережі частина міста залишилася без живлення, тому трамваї та тролейбуси тимчасово не виходять на маршрути.

Натомість містом курсують соціальні автобуси, які дублюють основні маршрути електротранспорту. Проїзд у них безкоштовний.

У разі відновлення роботи електротранспорту вартість поїздки у трамваях і тролейбусах становитиме 15 гривень. Проїзд у маршрутках залишається на рівні 20 гривень у межах міста та 40 гривень — до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

Поїздка до міста Південне дорожча — за маршрутами №67 і №68 потрібно сплатити 70 гривень.

Вартість проїзних

Для пасажирів, які користуються транспортом щодня, передбачені такі проїзні квитки:

учнівський — 120 грн за один вид транспорту або 160 грн за два;

студентський — 240 грн за один вид або 340 грн за два;

загальний — 420 грн за один вид або 567 грн за два;

службовий — 630 грн за один вид або 756 грн за два.

Де тариф уже зріс

З 10 січня подорожчав проїзд між Білгородом-Дністровським і Одесою. На маршруті №560 вартість становить 200 гривень замість 160.

Вартість години паркування, пільги для окремих категорій водіїв і система штрафів у місті залишаються без змін. Оплата стягується лише у визначені години, а контроль за дотриманням правил посилено.

Також раніше повідомлялося про альтернативні способи дістатися на навчання чи роботу, щоб зменшити витрати на дорогу.

