Одеса стала прихистком для переміщених дитячих будинків сімейного типу

Одеса стала другим домом для переміщених дитячих будинків сімейного типу.

Від початку повномасштабної війни Одеса прихистила понад 130 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Серед них — дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), які були змушені залишити окуповані території. Для міста це особлива відповідальність — забезпечити дітям не лише дах над головою, а й відчуття безпеки та турботи.

Нині на обліку Служби у справах дітей перебувають 16 ДБСТ, у яких виховуються 120 дітей. Вісім родин переїхали з Донецької та Луганської областей. Усі вони забезпечені житлом. Лише у 2025 році за рахунок державної субвенції придбано та заселено сім будинків для переміщених ДБСТ, а у 2026 році — ще одну квартиру для створення нового дитячого будинку сімейного типу.

«В Україні дедалі більше уваги приділяється сімейним формам виховання дітей, які залишилися без батьківської опіки. Дві ключові моделі — патронатна родина та дитячий будинок сімейного типу», — зазначила перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна.

Патронатна родина — це тимчасовий прихисток для дитини, яка опинилася в кризовій ситуації. Вихователь бере дитину на термін від трьох до шести місяців, поки її біологічна сім’я долає складні обставини або ухвалюється рішення щодо подальшого влаштування. Це професійна соціальна послуга, що оплачується державою.

ДБСТ — довготривала форма виховання. Подружжя або одна особа беруть на себе відповідальність за виховання від п’яти до десяти дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Держава надає фінансову підтримку на кожну дитину та грошове забезпечення батькам-вихователям.

«Це шанс для дітей отримати стабільність, любов і справжній дім. Діти потребують сім’ї. Закликаю одеситів підтримувати сімейні форми виховання — подаруйте дітям можливість на щасливе дитинство», — наголосив очільник Служби у справах дітей Ілля Зугравий.

Захід для дітей-вихованців організувала ювенальна превенція спільно зі Службою у справах дітей за підтримки Одеської міської військової адміністрації та благодійних організацій.