Через нічний обстріл в Одесі загинула літня жінка

У ніч на 14 лютого російська армія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок, загинула літня жінка.

Про це повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба. За її словами, російські війська завдали удару по житловому сектору міста, внаслідок чого була знищена квартира в одноповерховому будинку.

«Загинула 75-річна жінка. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, що спричинили загибель людини», — зазначила Верба.

У регіональному управлінні ДСНС повідомили, що після влучання дрона виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Також пошкоджено скління надвірних споруд і прилеглих приватних будинків.

На місці працювала психологиня ДСНС, яка надавала допомогу людям, що опинилися в епіцентрі трагедії та втратили близьку людину. До ліквідації наслідків атаки залучили 26 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.