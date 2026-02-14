Через наслідки атак у місті встановили намети обігріву

У місті триває ліквідація наслідків попередніх ворожих атак.

Для підтримки мешканців, окрім уже діючих Пунктів незламності та пунктів обігріву, додатково розгорнуто намети обігріву за такими адресами:

парк Перемоги (біля бювету);

вул. Середньофонтанська, 12-А (парковка);

вул. Транспортна, 7-Ж.

У наметах можна зігрітися, випити гарячих напоїв і зарядити мобільні пристрої.