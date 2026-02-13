Влучання у багатоповерхівки: наслідки дронової атаки на Одесу

Увечері 12 лютого Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по території України. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали й в Одесі. Ліквідація наслідків обстрілу тривала ще з ночі.

Про це повідомили в Одеській міській військовій адміністрації.

За словами керівника Одеської МВА Сергія Лисака, під ударом опинилася цивільна, портова та енергетична інфраструктура міста. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок — пошкоджено квартиру на верхньому поверсі, без займання.

Також зазнали пошкоджень об’єкт рекреації та автосалон, де спалахнули господарські споруди. В іншому районі міста пожежа виникла на території торговельного об’єкта. Усі загоряння рятувальники оперативно ліквідували.

За попередніми даними Одеської ОВА, внаслідок атаки постраждали четверо людей, один із поранених перебуває у лікарні у важкому стані.

В Одеському районі зафіксовані значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Відновлювальні роботи вже тривають.

Зранку Сергій Лисак уточнив, що пошкодження виявлено у двох районах Одеси. Влучання зафіксовано у два багатоповерхові житлові будинки — постраждали квартири на верхніх поверхах. Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та автосервіс.

Вибуховою хвилею вибито вікна у дитячому садку та гімназії. Із ночі на місцях працюють комунальні служби: прибирають уламки, закривають вибиті вікна плівкою та допомагають мешканцям. Розгорнуто оперативні штаби для підтримки постраждалих.