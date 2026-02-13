Після нічних атак РФ без світла — понад 130 тисяч абонентів на Одещині

Юлія Свириденко повідомила про складну ситуацію в енергосистемі після масованих нічних атак РФ на Одеська область, Миколаївська область, Київ та Дніпропетровська область 12 лютого.

За її словами, у столиці понад 60 ремонтних бригад працюють над відновленням електропостачання, паралельно тривають роботи з повернення тепла в оселі киян. В Одеській області енергетики намагаються якнайшвидше заживити більш ніж 130 тисяч абонентів, які залишилися без світла. Критичну інфраструктуру вже підключено.

Після наради щодо стабілізації енергопостачання прем’єрка наголосила, що наступного тижня в Україні очікується похолодання. Вона доручила профільним міністерствам і керівникам ОВА забезпечити готовність ресурсів для оперативного реагування на можливі нові атаки в умовах морозів. У разі потреби розгортатимуть додаткові пункти незламності та встановлюватимуть потужні генератори.

Унаслідок нічної атаки 13 лютого в Одеській області загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. За даними місцевої влади, під ударами опинилися портові, житлові, промислові та енергетичні об’єкти. В Одеському районі зафіксовано перебої з електропостачанням.

Енергокомпанія ДТЕК повідомила про значні руйнування енергетичної інфраструктури Одеси. У компанії зазначили, що пошкодження є серйозними, а відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу.

Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія системно атакує енергетичну інфраструктуру України. Із осені 2025 року інтенсивність ударів по енергооб’єктах зросла.