Майже 3,5 млн грн збитків: пацієнтів змушували купувати безкоштовні імпланти

В одній із лікарень на території Одеської області посадовці змушували пацієнтів купувати медичні вироби, які мали надаватися безкоштовно. Під час підготовки до офтальмологічних операцій людям нав’язували придбання штучних кришталиків, попри те що їхню вартість уже покривала держава. За цим фактом колишньому виконувачу обов’язків генерального директора медзакладу повідомлено про підозру. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, посадові особи лікарні налагодили схему незаконного отримання коштів від пацієнтів. Під час підготовки до мікрохірургічних операцій на очах людей переконували у «необхідності» самостійно придбати штучні кришталики. Насправді ж такі операції разом із витратними матеріалами, зокрема імплантами, повністю оплачуються державою в межах Програми медичних гарантій.

На підставі поданих лікарнею звітних документів держава відшкодовувала витрати на проведення цих операцій. Таким чином кришталики фактично оплачувалися двічі — спочатку пацієнтами, а потім із бюджету. Вартість одного імпланта могла сягати кількох десятків тисяч гривень.

Унаслідок таких дій пацієнти сплатили за медичні вироби, які мали отримати безкоштовно, майже 3,5 млн гривень.

На підставі зібраних доказів колишньому виконувачу обов’язків генерального директора лікарні повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі перевіряється причетність інших осіб до реалізації цієї схеми, а також можливі аналогічні зловживання. Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.