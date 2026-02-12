Трамваї та тролейбуси не виходять на лінію: що відбувається в Одесі

Через масовані ворожі атаки на Одесу міський електротранспорт тимчасово призупинив роботу. Трамваї та тролейбуси наразі не виходять на маршрути, а їх замінюють соціальні автобуси, надані громадами в межах проєкту Міністерства розвитку «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».

У зв’язку з дефіцитом електроенергії, який відчувають навіть побутові споживачі, електротранспорт залишається в депо до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас служби енергогосподарства та ремонтні бригади КП «ОМЕТ» підтримують інфраструктуру в робочому стані. Фахівці обслуговують контактні мережі, перевіряють технічний стан обладнання та колій, аби після відновлення електропостачання оперативно повернути електротранспорт на маршрути.