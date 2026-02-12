Одесит передавав дані про ЗСУ та критичну інфраструктуру

Хаджибейський районний суд міста Одеси визнав 28-річного одесита винним у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це 12 лютого повідомили на офіційній сторінці суду у Facebook.

За матеріалами справи, чоловік добровільно погодився співпрацювати з представником Російської Федерації та здійснював розвідувальну діяльність на території Одеської та Житомирської областей.

Суд встановив, що засуджений передавав координати об’єктів критичної інфраструктури, місця дислокації підрозділів Збройних сил України, а також інформацію про можливі локації зберігання та ремонту військової техніки. За даними слідства, він усвідомлював, що ці відомості можуть бути використані на шкоду державній безпеці України.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю своєї вини не визнав.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. Вирок суду передбачає 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.