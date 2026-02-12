На Одещині викрили військовослужбовця ТЦК на вимаганні хабаря

В Одеській області правоохоронці викрили військовослужбовця територіального центру комплектування, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. За даними слідства, чоловік обіцяв громадянину «вирішити питання» зі зняттям із розшуку та подальшим працевлаштуванням на підприємство критичної інфраструктури з оформленням бронювання.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції регіону задокументували протиправну діяльність посадовця та затримали його під час отримання частини коштів.

Як встановили правоохоронці, фігурант працював у відділенні оповіщення та мав доступ до облікових даних громадян. Він нібито підшукував чоловіків, які перебували в розшуку за порушення правил військового обліку, та пропонував «допомогу».

За зняття з розшуку чоловік вимагав 9 тисяч гривень, а за працевлаштування на критичне підприємство з подальшим бронюванням — 6 тисяч доларів. У разі відмови платити погрожував мобілізацією та направленням до зони бойових дій.

Під час першої зустрічі він вимагав надати копії документів, фотографії та частину обумовленої суми. Правоохоронці затримали його під час отримання 3000 доларів — першого траншу за «оформлення працевлаштування».

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.