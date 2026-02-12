Через атаку РФ в Одесі без води залишилися 250 тисяч абонентів

В Одесі внаслідок російської дронової атаки по енергетичній інфраструктурі в ніч на 12 лютого було знеструмлено об’єкти водопровідної системи.

Про це в коментарі журналістам повідомили у пресслужбі Інфоксводоканалу, передає Укрінформ.

За інформацією підприємства, наразі очікується відновлення електропостачання. Орієнтовно без води залишилися близько 250 тисяч абонентів.

Водопостачання тимчасово відсутнє у Київському районі Одеси та частині Хаджибейського району. Також без води перебувають мешканці сіл Лиманка та Червоний хутір, житлових масивів «Райдужний», «Совіньон 1–5», «Чорноморка» та ЖКП «Таїрово».

Також попередили, що у Хаджибейському та Приморському районах може спостерігатися зниження тиску води.