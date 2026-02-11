В Одесі розслідують факт можливого жорстокого поводження з котами

Учора до поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що у дворі приватного будинку в Пересипському районі двох котів прив’язано повідками до автомобілів.

На місце події виїхали працівники територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили власницю тварин — 27-річну жінку, уродженку іншої області, яка винаймає будинок в Одесі.

Жінка відв’язала котів та пояснила, що у будинку утримує кішку, а для двох котів облаштувала місця надворі — у коробках із соломою. За її словами, тварин прив’язала, щоб вони не контактували з кішкою та не заходили на територію до сусідських собак.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками жорстокого поводження з тваринами. Наразі встановлюються всі обставини події.