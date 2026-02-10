Браконьєрство в заповідній зоні: на Одещині викрили порушника

Служба державної охорони Нижньодністровського національного природного парку продовжує посилений контроль за дотриманням режиму охорони заповідних територій. Під час чергового рейду в плавнях працівники парку виявили чоловіка, який займався незаконним промислом.

Порушник намагався впіймати диких тварин за допомогою саморобних пасток, що є грубим порушенням природоохоронного законодавства та становить загрозу для збереження біорізноманіття національного парку.

На чоловіка склали адміністративний протокол. Під час перевірки у нього вилучили шість заборонених знарядь лову. Усі саморобні пастки передали на відповідальне зберігання до з’ясування всіх обставин.

Адміністрація парку вкотре наголошує, що полювання та використання будь-яких пасток на території заповідника суворо заборонені й тягнуть за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.