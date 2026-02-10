Алкоголь і конфлікт: на Одещині чоловік убив односельця

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні умисного вбивства. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Трагічний інцидент стався кілька днів тому вдень у приватному домоволодінні в одному з сіл Старокозацької громади. За попередніми даними, між 50-річним господарем оселі та його 63-річним односельцем, який перебував у нього в гостях, під час розпивання алкоголю виникла сварка. У ході конфлікту власник будинку схопив ніж і завдав гостю численних колото-різаних поранень.

Потерпілий помер на місці події. Усвідомивши наслідки своїх дій, зловмисник розповів про інцидент іншому мешканцю села, який і звернувся до поліції.

За попереднім висновком, смерть настала внаслідок масивної крововтрати. Для встановлення точної причини загибелі тіло направили на судово-медичну експертизу. Також із місця події слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема ніж, які скерували на експертні дослідження.

Підозрюваного затримали у процесуальному порядку та, на підставі зібраних доказів, повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська окружна прокуратура.