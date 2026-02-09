Воєнний злочин РФ: внаслідок удару по Одесі є загиблий

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів, що призвели до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

У ніч на 9 лютого російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по житлових районах Одеси. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна кількох багатоповерхових будинків, а також вісім легкових автомобілів.

Через масовану дронову атаку загинув 36-річний чоловік. Ще двоє людей зазнали поранень — 43-річного чоловіка та 19-річну дівчину з травмами госпіталізували.

На місцях ударів працюють прокурори спільно з працівниками Національної поліції та Служби безпеки України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Одеській області.