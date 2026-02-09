Как выбрать свою POD-систему XROS

Линейка XROS от Vaporesso давно зарекомендовала себя как одна из самых универсальных среди POD-систем. Эти устройства выбирают за надежность, стильный дизайн и простоту использования. Однако внутри одной серии есть несколько моделей, которые отличаются по характеристикам и возможностям. Чтобы выбрать именно свою POD-систему XROS и не переплатить за лишние функции, важно понимать, на какие параметры стоит обращать внимание в первую очередь.

На что обратить внимание при выборе XROS

При выборе POD-системы XROS стоит оценивать не внешний вид, а практические параметры, которые будут влиять на комфорт использования:

объем аккумулятора и скорость зарядки;

тип активации - автоматическая или кнопочная;

наличие регулировки обдува;

поддержка картриджей разного сопротивления;

формат тяги - сигаретная или более свободная.

Разнообразие моделей и их ключевые отличия

Базовые модели: для тех, кто ценит простоту

XROS (оригинальная) - стартовая модель серии, которая подойдет новичкам. Это простая POD-система с обычной активацией по затяжке и встроенным аккумулятором средней емкости. Она не имеет навороченных функций, но обеспечивает стабильное MTL-парение и хорошую передачу вкуса благодаря XROS-картриджам;

XROS Mini - компактная версия, которая имеет уменьшенные габариты и небольшой вес. Эта модель идеальна для повседневного использования: она меньше оригинала, но сохраняет совместимость с XROS-картриджами и простоту использования без кнопок и регулировок;

XROS Nano - еще более компактный вариант с уникальной кубической формой корпуса. Несмотря на мини-формат, здесь есть функция регулировки обдува, что повышает гибкость управления тягой под свои предпочтения. Nano отлично подходит тем, кто ценит стильный дизайн и удобство ношения.

Средний сегмент: баланс мощности и контроля

XROS 3 - следующая ступень развития базовой серии. Эта POD-система получила обновленную механику нагрева (COREX), улучшенную вкусопередачу и более гибкую регулировку обдува, что позволяет лучше адаптировать устройство под MTL-стиль и даже легкий RDL;

XROS 3 Mini / XROS 3 Nano - уменьшенные версии XROS 3 с похожей начинкой и более компактным корпусом. Они сохраняют основные преимущества серии, но удобнее для ношения в кармане и выглядят немного иначе, сохраняя совместимость с XROS-картриджами.

Продвинутые модели: больше функционала

XROS 4 - универсальный POD с более мощным аккумулятором (≈1000–1200 мАч), возможностью выбора режимов работы (как правило низкий, средний и высокий уровни мощности) и улучшенным контролем обдува. XROS 4 отлично сбалансирован по автономности, вкусовой отдаче и гибкости;

XROS 4 Mini - уменьшенная версия XROS 4 с продленным сроком службы батареи в компактном корпусе. Она сохраняет большинство функций, но в более удобном для ежедневного ношения формате;

XROS 4 Nano - сочетает высокую автономность (≈1350 мАч) и наличие дисплея с регулировкой мощности и обдува, что делает его одной из самых функциональных моделей в серии при сохранении компактных размеров;

XROS Pro - продвинутая версия с дисплеем, регулировкой мощности, расширенными режимами и лучшей автономией (~1200 мАч). Это выбор тех, кто хочет максимальный контроль над парением в рамках серии XROS и более стабильно раскрытый вкус;

XROS 5 / XROS 5 Mini - самые новые устройства серии с увеличенным объемом картриджа до ~3 мл и более мощной батареей (~1500 мАч), поддерживающие свежие версии COREX-картриджей для ещё лучшей вкусопередачи и долговечности.

Общие особенности всей серии

Все модели используют совместимые XROS-картриджи, которые бывают с разным сопротивлением (0.6–1.2 Ω и выше) для MTL и легкого RDL парения, с COREX mesh-испарителями для равномерного нагрева и насыщенного вкуса. Это значит, что при смене устройства в серии можно сохранить те же картриджи, что очень удобно и экономно.

Серия POD-систем XROS охватывает весь спектр потребностей: от компактных и простых моделей до функциональных устройств с регулировкой, дисплеем и увеличенным объемом картриджей. Выбор зависит от того, что важнее для пользователя: портативность, автономность или контроль над процессом, но все устройства серии дают стабильный вкус и простоту использования на каждый день.