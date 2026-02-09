Через удар дронів в Одесі вибито десятки вікон у житлових будинках

У Приморському районі Одеси внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження у 23 квартирах. За результатами обстежень, у житлових приміщеннях вибито 42 вікна, ще 18 — у під’їздах та місцях загального користування. Про це 9 лютого повідомили в Одеській міській військовій адміністрації.

Комунальні служби вже виконали першочергові роботи: розчистили прилеглі території та тимчасово закрили пошкоджені віконні отвори плівкою й плитами. На місці продовжує роботу оперативний штаб, який надає допомогу постраждалим мешканцям.

Станом на 12:00 до штабу звернулися 53 людини. Тут одесити можуть отримати консультації та подати документи для оформлення матеріальної допомоги.

У ніч на 9 лютого російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже годину — з 00:08 до 01:02. Перші вибухи пролунали близько 00:29, загалом їх було щонайменше три.

Один із дронів влучив у багатоповерховий будинок у Приморському районі, на даху спалахнула пожежа. Також пошкоджено газопровід, зафіксовано займання легкових автомобілів і нежитлової будівлі. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки загинув 36-річний чоловік. Ще двоє людей, серед яких 19-річна дівчина, отримали поранення.