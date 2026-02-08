Протест через блекаути: в Одесі мешканці заблокували рух транспорту

У Пересипському районі Одеси 7 лютого відбулася акція протесту через тривалі відключення електроенергії. Мешканці району вийшли на проспект Володимира Великого, аби привернути увагу влади до проблеми відсутності світла у своїх домівках.

Учасники протесту перекрили проїжджу частину, безперервно рухаючись пішохідним переходом. Унаслідок цього рух транспорту на зазначеній ділянці дороги був повністю зупинений. Таким чином люди намагалися донести вимогу якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Акція відбулася мирно та стала реакцією громади на затяжні перебої з електрикою, які суттєво впливають на умови проживання мешканців району.