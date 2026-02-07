В Одесі продовжують працювати безоплатні соціальні маршрути: розклад руху

В Одесі продовжують курсувати соціальні маршрути, які дублюють напрямки міського електричного транспорту. Проїзд на них є безоплатним для всіх мешканців міста. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Соціальні маршрути охоплюють трамвайні, тролейбусні та автобусні напрямки й забезпечують транспортне сполучення між ключовими районами Одеси.

Розклад руху соціальних маршрутів:

Маршрут С1 «Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади»

Відправлення від Залізничного вокзалу: 06:40, 07:30, 08:20, 10:15, 11:05, 12:00, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15.

Відправлення від вул. 28-ї бригади: 07:00, 08:00, 08:50, 09:45, 11:35, 13:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00.

Маршрут С3 «вул. С. Ріхтера — вул. Дігтярна»

Відправлення від вул. С. Ріхтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.

Відправлення від вул. Дігтярна: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

Маршрут С4 «вул. Тираспольське шосе — вул. Дігтярна»

Відправлення від вул. Тираспольське шосе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.

Відправлення від вул. Дігтярна: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Трамвайні та тролейбусні маршрути №5, №10, №15, №17, №26, №27, №3, №8, №9

(графіки руху — відповідно до наданого розкладу).

Зазначений розклад має довідковий характер і може змінюватися з урахуванням дорожньої ситуації, технічних несправностей або інших обставин.

Детальнішу інформацію щодо роботи соціального транспорту, схем руху та можливих змін можна отримати в інформаційному центрі за телефонами:

(048) 717-54-54, (048) 717-54-77.