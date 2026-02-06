В Одесі двом поліцейським загрожує до 10 років ув’язнення

В Одесі двох патрульних поліцейських підозрюють у вимаганні коштів у військовозобов’язаних водіїв за недоставлення їх до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, правоохоронців викрили співробітники ДБР за сприяння Служби безпеки України.

За даними слідства, під час патрулювання поліцейські зупиняли автомобілі, водії яких підлягали мобілізації, та пропонували за грошову винагороду не доправляти їх до одного з ТЦК та СП Одеси. Сума неправомірної вигоди становила від 2 тисяч доларів США та залежала від фінансових можливостей військовозобов’язаних.

4 лютого 2026 року працівники ДБР затримали патрульних одразу після отримання коштів від одного з водіїв.

Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.





