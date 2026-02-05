ТЦК підтвердив застосування сили в Одесі та заявив про опір з боку громадянина

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили, що 4 лютого в Одесі представники групи оповіщення застосували фізичну силу до чоловіка. Водночас у відомстві заявили, що діяли нібито законно, оскільки громадянин перебував у розшуку, чинив опір та напав на одного з військовослужбовців.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП у Facebook, коментуючи відео інциденту, яке поширюється в соціальних мережах.

Подія сталася у Пересипському районі Одеси. За інформацією ТЦК, чоловік розшукувався за порушення правил військового обліку.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, як кілька чоловіків у військовій формі намагаються затримати перехожого. Один із них хапає цивільного, після чого той падає на дорогу біля автомобіля. Далі до нього підбігають інші військові, двоє утримують чоловіка, ще один завдає йому ударів ногою та рукою.

За кадром чути жіночий голос, який у нецензурній формі просить припинити побиття. У відповідь військовослужбовець також висловлюється нецензурно, продовжуючи застосовувати силу.

У ТЦК зазначили, що чоловік на законну вимогу пройти до районного ТЦК для уточнення облікових даних відреагував агресивно, чинив фізичний опір та здійснив напад на військовослужбовця.

За словами представників відомства, з метою припинення протиправних дій, самозахисту та проведення адміністративного затримання до громадянина було застосовано фізичний вплив. Після цього його доправили до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів і проведення передбачених процедур.

Також в обласному ТЦК заявили, що відео, яке поширюється у соцмережах, нібито змонтоване та не відображає повної хронології подій, що може спотворювати реальні обставини інциденту.

Керівництво ТЦК ініціювало службову перевірку. Водночас жодних відеодоказів, які б підтверджували озвучену версію подій, у відомстві не оприлюднили.