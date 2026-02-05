Одеса отримала генератори від міжнародних партнерів майже на 4,5 млн грн

Одеса в межах співпраці з міжнародними партнерами отримала енергетичну допомогу на суму майже 4,5 млн гривень.

Міський парк альтернативної генерації поповнився шістьма потужними генераторами. Допомогу надали міста-побратими: за ініціативи міської влади Фундація Гданська передала п’ять генераторних установок різної потужності, ще один генератор середньої потужності надійшов від німецького міста Гайдельберг.

Отримане обладнання планують використовувати на об’єктах критичної інфраструктури міста.

Одеса дякує міжнародним партнерам за підтримку, солідарність та внесок у зміцнення енергетичної стійкості громади.