Вандалізм на кладовищі: поліція затримала 29-річного жителя Одещини

В Одеському районі правоохоронці швидко встановили та затримали чоловіка, який пошкодив надгробки на кладовищі в селі Петродолинське Великодальницької громади. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Повідомлення про акт вандалізму надійшло до поліції ввечері 3 лютого. Під час огляду місця події слідчі зафіксували зруйновані пам’ятники з хрестами. У ході оперативних заходів поліцейські з’ясували, що до наруги над могилами причетний 29-річний місцевий житель.

За фактом вчинення кримінального правопорушення, кваліфікованого як наруга над могилами з хуліганських мотивів, відкрито провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють розмір завданих збитків і планують перевірити осудність фігуранта. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.