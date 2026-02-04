Після важких подій ночі в Одесі просять приділити увагу почуттям дітей

У ніч проти сьогоднішнього дня Одеса знову опинилася під загрозою. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено вікна у двох дитячих садках і одному ліцеї міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Очільниця міського департаменту освіти та науки Юлія Філлер звернулася до батьків із проханням з розумінням поставитися до стану дітей. Вона закликала залишати вдома тих школярів і вихованців садочків, які не змогли виспатися, злякалися або відчувають тривожність чи втому.

Наразі відповідні служби вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи навчальних закладів.