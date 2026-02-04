Над Одесою помітили одразу чотири Місяці: рідкісне атмосферне явище

Над Одесою зафіксували незвичайне атмосферне явище — у нічному небі одночасно було видно одразу чотири Місяці. Про рідкісний феномен повідомляє УНІАН.

Йдеться про оптичний ефект гало, відомий як парселени або так звані «помилкові Місяці». Візуальне явище виникає внаслідок особливого заломлення місячного світла в кристалах льоду, що перебувають у повітрі. Саме це створює ілюзію множинних світил на небі.