Дроновий удар по Одесі: п’ятеро людей зазнали поранень

У ніч проти 4 лютого російські окупаційні війська здійснили масштабну атаку дронами по Одесі. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження цивільних об’єктів, промислових підприємств і критичної інфраструктури в трьох районах міста — Приморському, Пересипському та Хаджибейському.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, постраждали як багатоквартирні житлові будинки, так і приватні оселі: зруйновано покрівлі та фасади, вибито вікна.

Зокрема, у двоповерховому житловому будинку внаслідок обстрілу знищено дах і перекриття у квартирах. Ударною хвилею пошкоджено сусідні будівлі та автомобілі. Загалом, за попередньою інформацією, пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячі садки та навчальний заклад.

Загиблих немає. П'ятеро людей зазнали поранень.

Із ночі на місцях ударів працюють комунальні служби: триває розчищення територій від уламків, пошкоджені вікна тимчасово закривають OSB-плитами та плівкою.

Як повідомили в регіональному управлінні ДСНС, у згаданому будинку пошкоджено перекриття у чотирьох квартирах, вибито вікна в навколишніх будівлях, знищено два легкові автомобілі. З оселі евакуйовано чотирьох мешканців. Також сталася пожежа на підприємстві, яку рятувальники швидко ліквідували, ще одну — у закинутій споруді. До робіт залучили 63 рятувальники та 14 одиниць спецтехніки.