Дітям з інвалідністю підгрупи А безоплатно нададуть портативні зарядні станції

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Порядку використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Урядове рішення спрямоване на посилення захисту життя і здоров’я дітей з інвалідністю підгрупи А в разі надзвичайних ситуацій в енергосистемі.

Згідно з оновленими правилами, у 2026 році за кошти Фонду передбачено фінансування закупівлі та доставки портативних зарядних станцій орієнтовною потужністю 2 кВт·год для дітей, чия життєдіяльність критично залежить від стабільного електропостачання.

Уряд визначив порядок надання державної підтримки. Безоплатно отримати портативну зарядну станцію зможе один із батьків, опікун або законний представник дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років. Обладнання передаватиметься у приватну власність заявника.

Для оформлення допомоги необхідно подати відповідну заяву до територіального підрозділу Пенсійного фонду України або через електронний портал ПФУ (за умови технічної доступності). У заяві слід зазначити персональні дані заявника й дитини, а також інформацію з медичного висновку про встановлення інвалідності.

Доставку зарядних станцій здійснюватиме АТ «Укрпошта». Прийом заявок триватиме до 1 квітня 2026 року.