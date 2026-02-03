Одеські заклади освіти відновлюють очне навчання

З 4 лютого заклади освіти в Одесі відновлюють роботу в очному форматі. Рішення стосується всіх установ, де забезпечено належні умови для перебування учнів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

У разі недотримання температурного режиму в закладі, окремих класах або укриттях рішення щодо подальшої форми навчання учнів ухвалює виключно керівник закладу освіти.