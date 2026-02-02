Увірвалися в номер і пограбували: розбій у центрі Одеси

У центрі Одеси троє чоловіків скоїли розбійний напад на клієнта готелю. Зловмисники увірвалися до номера, побили потерпілого, погрожували йому пістолетом та заволоділи цінними речами. Правоохоронці затримали підозрюваних менш ніж за пів доби.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався вночі в одному з готелів центральної частини міста. За словами 25-річного чоловіка, після стуку у двері до номера забігли троє невідомих. Вони завдали йому кілька ударів по голові, пригрозили зброєю та забрали 10 тисяч гривень, мобільний телефон, годинник і навушники. Сума завданих збитків перевищила 50 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє мешканців Одеси віком 38 і 40 років та 55-річний іноземець із країн Закавказзя, який проживає в області. Усі вони раніше вже мали проблеми із законом. Під час обшуків у підозрюваних вилучили пістолет, який виявився іграшковим, а також частину викрадених речей. Решту майна розшукують.

Затриманим оголосили підозру за ч. 4 ст. 187 КК України. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі.