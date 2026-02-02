Пожежні авто та автобус: Одесі передали гуманітарну допомогу

Громадська організація «Норвезько-українська пожежна та швидка допомога» передала Одесі спеціалізовану техніку в межах гуманітарної допомоги.

Місто отримало два сучасні пожежні автомобілі з цистернами об’ємом до 10 тонн і потужними насосами. Їх використовуватимуть передусім для оперативного підвозу великих обсягів води підрозділам ДСНС під час гасіння масштабних пожеж. У разі потреби спецтехніка також зможе забезпечувати мешканців Одеси питною та технічною водою.

Крім того, партнери передали пасажирський міжміський автобус на 52 місця з частково демонтованим салоном. Його планують переобладнати у мобільний пункт допомоги, який у надзвичайних ситуаціях виїжджатиме безпосередньо на місця подій для надання підтримки та захисту людям.

Отримана техніка поповнила автопарк КУ «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради», що дозволить службі оперативніше та ефективніше реагувати на надзвичайні ситуації.