Понад 41 млн грн шкоди довкіллю після атаки на Одещині

Унаслідок російського обстрілу села Нерубайське в Одеській області 13 грудня 2025 року було забруднено близько 1000 квадратних метрів земель. Збитки, завдані довкіллю уламками боєприпасів та залишками озброєння, оцінили у 41 мільйон 62 тисячі 500 гривень.

Про це 2 лютого повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Під час обстеження території фахівці встановили, що ґрунти засмічені відходами, які утворилися внаслідок бойових дій. Усі зібрані матеріали передали до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України.

Інформацію про наслідки обстрілу внесуть до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії РФ. Це необхідно для подальшої оцінки екологічних втрат і планування відновлення постраждалих територій області.

Зазначається, що атака на Одещину вночі та вранці 13 грудня 2025 року стала однією з наймасованіших з початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок обстрілу більшість жителів Одеси тимчасово залишилися без тепла, води та електропостачання, було зупинено електротранспорт, який станом на початок лютого 2026 року так і не відновив роботу.

Джерело: «Суспільне Одеса».