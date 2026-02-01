В Одеській області розгорнули понад пів тисячі «Пунктів незламності»

В умовах складної погоди та підвищеного навантаження на енергосистему, яка зазнала пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів, на Одещині продовжують працювати «Пункти незламності». Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У пунктах мешканці мають змогу підзарядити мобільні пристрої, зігрітися, випити гарячі напої та скористатися інтернетом. Загалом у регіоні діє 566 таких локацій, з яких 277 розташовані в Одесі. За минулу добу додатково відкрили ще 23 пункти для підтримки населення.

Влада закликає жителів області звертатися до «Пунктів незламності» у разі тривалих відключень електроенергії або потреби в обігріві.