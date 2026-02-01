Протест через відключення світла: одесити зупинили рух на трасі Київ–Одеса

Учора мешканці одеського житлового комплексу «Золоті стовпи» заблокували рух транспорту на трасі Київ–Одеса в районі вулиці Боровського.

Причиною протесту стало тривале відключення електроенергії. Люди виходили на пішохідний перехід, унаслідок чого фури та інший транспорт не могли проїхати.

Про подію повідомляє видання «Думська».

Мешканці ЖК обурені тим, що, за їхніми словами, світла немає вже кілька днів, а електропостачання вмикають нерегулярно — «тоді, коли комусь зручно».