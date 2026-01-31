Понад 300 тисяч родин на Одещині залишилися без світла: енергетики працюють цілодобово

За повідомленням ДТЕК Одеські електромережі, після масштабних відключень енергетики поступово підключають побутових споживачів.

Процес відновлення ускладнюють одразу кілька чинників — пошкодження електромереж унаслідок ворожих обстрілів, а також складні погодні умови.

Станом на ранок 31 січня через штормові пориви вітру було виведено з роботи 97 високовольтних ліній та понад 2600 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишилися понад 300 тисяч родин у п’яти районах Одеської області.

Частину обладнання енергетикам уже вдалося відремонтувати, однак роботи тривають у надзвичайно складних умовах. Сильний вітер спричиняє розгойдування дротів, а засипані снігом польові дороги ускладнюють проїзд спецтехніки та доступ до об’єктів.

Найгостріше ситуація відчувається в Одеському районі та в самій Одесі, де мешканці другу добу залишаються без світла. Водночас об’єкти критичної інфраструктури вже заживлені.

Енергетики працюють безперервно, у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та повернути світло в кожну оселю.