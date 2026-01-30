Вогонь охопив будинок в Одесі — двоє загиблих
У Хаджибейському районі Одеси по вулиці Моторній сталася пожежа в житловому будинку та надвірній споруді. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.
Рятувальники ліквідували загоряння на площі 80 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі виявили тіла двох загиблих: жінки 1948 року народження та чоловіка 1976 року народження.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
