Вогонь охопив будинок в Одесі — двоє загиблих

У Хаджибейському районі Одеси по вулиці Моторній сталася пожежа в житловому будинку та надвірній споруді. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

Рятувальники ліквідували загоряння на площі 80 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі виявили тіла двох загиблих: жінки 1948 року народження та чоловіка 1976 року народження.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.