У Подільську 77-річний водій збив жінку: пішохідка з переломом

Подія сталася сьогодні, 30 січня, на проспекті Перемоги.

Як попередньо встановили слідчі Подільського районного управління поліції, 77-річний водій легкового автомобіля GEELY, виїжджаючи з другорядної вулиці, був неуважним, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на 59-річну жінку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці.

Постраждалу каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. Медики діагностували у неї перелом ноги.

Перевірка водія на стан алкогольного сп’яніння показала, що він був тверезий.

Відомості за фактом ДТП поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У межах кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз. Слідство триває, всі обставини події встановлюються.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними за кермом, а пішоходів — переходити дорогу виключно у встановлених місцях.