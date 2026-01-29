У селі на Одещині дебошир пошкодив будівлю сільради, банкомат і зірвав портрет загиблого воїна

Подія сталася кілька днів тому в селі Долинське. До поліції звернувся голова громади, повідомивши про пошкодження дверей адміністративної будівлі сільради та банкомата.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група також виявила зірвані зі стенда на Алеї Слави портрет загиблого захисника України та державний прапор.

Правоохоронці встановили та розшукали 36-річного місцевого жителя. З’ясувалося, що чоловік має розлади ментального здоров’я та перебуває на спеціальних медичних обліках. У зв’язку із загостренням хвороби його госпіталізували.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури.