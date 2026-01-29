У дев’ятиповерхівці Одеси сталася пожежа з летальними наслідками
У Київському районі Одеси на вулиці Академіка Корольова сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Загоряння виникло в квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки — горіло домашнє майно.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло жінки 1960 року народження.
Наразі причина загоряння встановлюється. Обставини трагедії з’ясовують відповідні служби.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews