У дев’ятиповерхівці Одеси сталася пожежа з летальними наслідками

У Київському районі Одеси на вулиці Академіка Корольова сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Загоряння виникло в квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки — горіло домашнє майно.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло жінки 1960 року народження.

Наразі причина загоряння встановлюється. Обставини трагедії з’ясовують відповідні служби.