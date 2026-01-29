Терор триває: після атак РФ кількість жертв в Одесі зросла до чотирьох

У ніч на 29 січня 2026 року російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено міську інфраструктуру. Це вже не перша атака за останні кілька днів.

Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук у коментарі 24 Каналу зазначив, що Росія вкотре демонструє свою головну мету — терор мирного населення. За його словами, під час нічної атаки ворог знову застосував БпЛА типу «Шахед» на максимально низьких висотах.

Братчук наголосив, що на півдні України нині спостерігаються густі нічні тумани, чим активно користується противник. За такою тактикою дрони спрямовуються по житловій забудові та об’єктах, які забезпечують життєдіяльність Одеси й області.

Унаслідок атаки зафіксовано влучання в промисловий об’єкт, який не має жодного стосунку до військової інфраструктури. Виникла пожежа, пошкоджено складські приміщення та виробничі потужності.

За словами речника, постраждалих унаслідок цієї атаки немає, що стало можливим завдяки роботі Сил оборони України.

Водночас він повідомив трагічну новину: у лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час атаки 27 січня. Таким чином, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати промислову, цивільну та критичну інфраструктуру Одещини, зосереджуючи удари, зокрема, по житлових кварталах.