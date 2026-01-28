Влучання в монастир і житловий будинок: наслідки нічної атаки на Одесу

У ніч на 28 січня російські війська двічі атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками типу Shahed та іншими БпЛА. Протягом ночі в регіоні чотири рази оголошували повітряну тривогу: з 23:25 до 23:56, з 0:54 до 1:20, з 1:39 до 2:38 та з 2:53 до 3:23.

Наймасованіший удар припав на першу тривогу. За цей час понад три десятки “шахедів” заходили з моря на малих висотах та атакували Київський район Одеси. У місті було чутно роботу протиповітряної оборони та серію вибухів.

Під час трьох наступних тривог ворожі безпілотники заходили з моря групами у напрямку Чорноморська та південної частини Одеси, намагаючись обхідними маршрутами вийти на райони Великодолинського та Усатового. Окрема група БпЛА рухалася в район між Одесою та Південним.

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, у Київському районі зафіксовано влучання безпілотника по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа. Також в Одесі дрон влучив у приватний житловий будинок.

Унаслідок атаки травмовано троє людей.

21-річного хлопця госпіталізували з осколковим пораненням — його стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще двом чоловікам віком 67 та 80 років медичну допомогу надали на місці. У них діагностували черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації вони відмовилися.