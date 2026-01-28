Лікарі МКЛ № 10 одночасно усунули дві смертельно небезпечні патології

Лікарі міської клінічної лікарні № 10 здійснили складне та рідкісне хірургічне втручання — вони одночасно усунули гострий ішемічний інсульт і тромбоемболію легеневої артерії.

Жительку Одеси доставили до медзакладу у важкому стані з ознаками гострого порушення мозкового кровообігу. Під час комп’ютерної томографії фахівці виявили оклюзію середньої мозкової артерії.

Окрім цього, лікарів насторожили скарги пацієнтки на утруднене дихання. Додаткове обстеження легенів підтвердило ще один небезпечний діагноз — тромбоемболію легеневої артерії.

З огляду на критичний стан жінки, мультидисциплінарна команда медиків ухвалила відповідальне рішення — провести одночасну тромбектомію з мозкової та легеневої артерій.

Оперативне втручання минуло успішно. Стан пацієнтки значно покращився: вона при свідомості, з’явилися активні рухи в кінцівках.

Використання сучасних медичних технологій у кластерній лікарні № 10 у поєднанні з високим рівнем підготовки лікарів, які постійно вдосконалюють свої навички, дозволяє рятувати життя та зберігати здоров’я пацієнтів.