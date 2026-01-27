Одесі тимчасово змінили схеми руху громадського транспорту

У зв’язку з проведенням пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт на місцях пошкоджених житлових будинків і об’єктів інфраструктури в Одесі тимчасово змінено схеми руху громадського транспорту. Обмеження діятимуть до завершення відповідних робіт.

Зміни в русі автобусних маршрутів

Автобусні маршрути №№ 8, 198, 208, а також маршрути приміського та міжміського сполучення у напрямку залізничного вокзалу (рух вулицею Розумовською) курсують за таким маршрутом:

вул. Розумовська — вул. М’ясоєдовська — вул. Богдана Хмельницького — вул. Мала Арнаутська — далі за встановленими схемами руху.

Для приміських і міжміських маршрутів, що прямують до залізничного вокзалу та автостанцій, рух здійснюється вулицями М’ясоєдовська — Мечникова — пров. Високий — Водопровідна — площа Старосінна.

У зворотному напрямку, у бік Автовокзалу, транспорт рухається за маршрутом:

вул. Велика Арнаутська — вул. Європейська — вул. Пантелеймонівська — вул. Старопортофранківська — вул. Розумовська — далі за схемами.

Автобусні маршрути №№ 3, 201, 233, а також приміські та міжміські маршрути під час руху у напрямку вулиці Богдана Хмельницького (з вулиці Великої Арнаутської) курсують так:

вул. Велика Арнаутська — вул. Європейська — вул. Пантелеймонівська — вул. Мечникова — вул. Богдана Хмельницького — далі за маршрутами.

Автобусні маршрути №№ С1, 111, 121, 237 під час руху вулицею Преображенською у напрямку залізничного вокзалу курсують від Тираспольської площі через вул. Преображенську, вул. Успенську, вул. Європейську та далі за схемами руху.

У зворотному напрямку ці маршрути прямують з вул. Європейської через вул. Успенську та вул. Преображенську у бік Тираспольської площі.

Автобусний маршрут № 168 під час руху вулицею Старопортофранківською у напрямку вул. Богдана Хмельницького курсує за маршрутом:

вул. Старопортофранківська — вул. Мечникова — вул. Прохоровська — вул. М’ясоєдовська — вул. Богдана Хмельницького — далі за схемою.

Тимчасові зміни руху діятимуть до завершення аварійних і відновлювальних робіт.