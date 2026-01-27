Одеса долає наслідки нічної атаки

У ніч на Одесу ворог здійснив масовану атаку ударними безпілотниками.

Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено об’єкт інфраструктури, а також зафіксовано значні руйнування цивільних об’єктів — житлових багатоквартирних і приватних будинків, дитячого садка та закладу освіти. Є постраждалі.

З ночі на місцях влучань працюють усі екстрені та комунальні служби. Розгорнуто оперативні штаби, постраждалим надається необхідна допомога. Триває ліквідація наслідків атаки.

У Приморському районі пошкоджено 43 будинки, за попередніми підрахунками — 122 квартири. Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів. До оперативного штабу вже звернулися 67 мешканців.

У Пересипському районі зафіксовано пошкодження трьох будинків: вибито понад 200 вікон, з яких 51 конструкцію повністю знищено вогнем.

У Хаджибейському районі триває пошуково-рятувальна операція — троє людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Мешканцям пошкоджених будинків допомагають тимчасово закривати вибиті вікна плівкою та плитами OSB. На місцях працюють оперативні штаби, де надають консультації щодо отримання компенсацій за державною програмою «єВідновлення» та допомоги з міського бюджету.