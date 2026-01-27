Нічна атака дронів на Одесу: 22 постраждалих

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників по Одесі постраждали 22 людини. З них 14 зазнали травм легкого ступеня — медичну допомогу їм надали на місці. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Раніше в МВА інформували, що рятувальники деблокували людей із пошкоджених приміщень, серед врятованих є дитина. Частину мешканців евакуювали. У Хаджибейському районі зруйновано частину житлового будинку, за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди — пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також внаслідок атаки пошкоджено кілька багатоквартирних і приватних будинків, дитячий садок та будівлю церкви в центральній частині міста. Через влучання виникли масштабні пожежі.

З ночі на місцях ударів працюють усі екстрені служби. Розгорнуто оперативні штаби, постраждалим надають необхідну допомогу. Комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу, а мешканцям пошкодженого житла допомагають оформити компенсації за державною програмою «єВідновлення» та з міського бюджету.

Хронологія атаки

Вибухи в Одесі пролунали близько 02:19 — їх зафіксували щонайменше сім. За годину до цього Повітряні сили повідомляли про рух ударних дронів у напрямку міста з акваторії моря.

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 00:36. Раніше, о 00:05, тривогу було оголошено для Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів. Спочатку безпілотники рухалися на південь області, згодом — у напрямку Білгород-Дністровського, Овідіополя та Маяків.