Кількість постраждалих унаслідок атаки в Одесі збільшилася

Унаслідок нічного обстрілу Одеси постраждали понад 30 людей, серед яких двоє дітей та вагітна жінка. Рятувальники продовжують розбір завалів, адже під уламками можуть залишатися люди. Більшість постраждалих отримали медичну допомогу на місці події або в лікарнях, де з ними працюють лікарі та психологи. У місті триває ліквідація наслідків атаки — пошкоджено десятки житлових будинків і об’єкти інфраструктури.

Про стан постраждалих повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Олена Колоденко. За її словами, загалом унаслідок обстрілу травм зазнали 35 осіб, з яких 12 були госпіталізовані. Серед них — двоє дітей та вагітна жінка. Ще одну людину після надання медичної допомоги вже виписали.

За словами посадовиці, всі госпіталізовані пацієнти отримують повний комплекс лікування відповідно до медичних протоколів. Інші постраждалі потребували переважно психологічної підтримки або допомоги при легких травмах. Одній людині з різаними ранами медичну допомогу надали безпосередньо на місці.

Наразі одна особа перебуває у тяжкому стані через опіки, стан інших госпіталізованих оцінюють як середньої тяжкості. Діти отримали осколкові поранення, однак їхній стан стабільний і задовільний. Більшість постраждалих доставляли до медзакладів каретами швидкої допомоги, де їм надають як медичну, так і психологічну допомогу.